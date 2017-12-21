В Томске открылся каток на стадионе «Победа»

Томский Обзор / Фото: 21 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

Накануне для посещения томичей был открыт каток по ул. Нахимова, 1. В будни каток работает с 16.00 до 21.00, в выходные – с 11.00 до 22.00, сообщает пресс-служба мэрии.

Лед для катания бесплатный, для томичей организована аренда коньков. Площадь ледяного полотна составляет 5 тыс. кв. метров. На этом месте каток работает 6 лет.

Впервые в Кировском районе в 2017 году жителями совместно с сотрудниками районной администрации и пожарной части № 2 был залит каток в пос.Нефтяной.

Всего в 2017 году на территории Кировского района Томска будут работать 10 ледовых катков по адресам: ул. Нахимова, 1 (СК "Победа"), ул. Нахимова, 30 (два катка на территории лицея №1 им. А.С. Пушкина), мкр. по улице Нефтяная, 19-й Гв. Дивизии, 20 (стадион «Буревестник»), Ф. Лыткина, 18 (Студгородок на пл. Южной), Ладожская, 8 (пос. Просторный), Энергетиков, 6 (пос. Степановка), Комсомольская, 1в (село Тимирязевское) и Университетский каток на озере Мавлюкеевское (пер. Буяновский, 3) около студенческого жилого комплекса.

В этом году Томским госуниверситетом площадь пункта проката коньков на Мавлюкеевском озере была увеличена в два раза, а также установлена 7-метровая искусственная ель и ледяная горка. С помощью средств спонсора, компании сотовой связи «Мегафон», на катке будут установлены три прожектора круговой световой инсталляции. Открытие катка состоится в 16 часов 26 декабря.

С полным списком катков Томска и их местоположением можно ознакомиться в нашем гиде.

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