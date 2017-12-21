Двое подростков попали под колеса иномарок в Томске

Томский Обзор / Фото: 21 декабря 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 20 декабря, в Томске произошли два ДТП в которых пострадали подростки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Первый инцидент произошел около 18.30 рядом с пл.Ново-Соборной. Здесь неустаноленный водитель Honda Stream при заезде на парковочное место сбил 14-летнего пешехода, который стоял на краю дороги. Пострадавшему оказали первую помощь. Водитель скрылся с места ДТП. Очевидцев происшествия просят обратиться в дежурную часть УГИБДД по телефонам: 8(3822) 66-44-22, 66-44-24. Или обратиться лично по адресу: Иркутский тракт, 79, кабинет 26.

Второе ДТП произошло около 20.00 на пр.Ленина. Здесь 55-летний водитель Toyota Ipsum сбил 17-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

С травмами молодой человек, на одежде которого не было светоотражающих элементов, госпитализирован.

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