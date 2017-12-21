Томские команды стали победителями RoboCup в Таиланде

21 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Пять команд, представлявших Томскую область, вошли в число победителей и призеров в различных лигах I суперрегионального чемпионата по робототехнике стран Азиатско-Тихоокеанского региона RoboСup Asia-Pacific 2017.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, команда студентов ТУСУРа KCUP-2 стала вице-чемпионом лиги Rescue CoSpace Secondary, в которой участники создавали универсальный софт для виртуального и реального робота. В футболе с человекоподобными роботами (лига Soccer Humanoid KidSize) второе место заняла сборная ТПУ R-evolution.

В футболе роботов среди юниоров (RoboCup Junior Soccer) в младшей возрастной группе победителем в номинации «Лучшая работа в команде» стала томская команда InLight+, а в номинации «Лучшая инновация» — команда RoboStart из Зырянки. Лучшей в группе Soccer Open, где роботы-футболисты используют системы технического зрения, признана команда Hardwire Gen из Стрежевого.

«ТУСУР в 2015 году выступил инициатором первых российских соревнований и активно формирует в нашей стране движение RoboCup. Успех российских и томских команд на чемпионате в Бангкоке — это не просто значимая победа, но и оценка нашей деятельности по вовлечению молодежи в техническое творчество, знакомству со сложными дисциплинами, связанными с робототехникой, технологическим предпринимательством», — прокомментировал ректор ТУСУРа Александр Шелупанов.

Всего в число победителей RoboСup Asia-Pacific 2017 вошли десять российских команд из пятнадцати, представлявших нашу страну на чемпионате. Среди них, кроме томичей, команды из Екатеринбурга, Красноярска, Санкт-Петербурга

Всего в чемпионате приняли участие более 140 команд из Китая, Японии, Сингапура, России, Ирана, Таиланда, Австралии, Индонезии, Южной Кореи и других стран региона.

Первый национальный этап соревнований по робототехнике RoboCup Russia Open 2016 прошел в мае 2016 года в Томске. Их инициатором выступил ТУСУР совместно с администрацией Томской области при личной поддержке губернатора Сергея Жвачкина, а также российским национальным комитетом RoboCup. В 2017 году RoboCup Russia Open прошел в Томске в рамках форума молодых ученых U-NOVUS.

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