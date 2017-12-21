Томская разработка ускорит доставку видеосигнала для комментаторов ЧМ-2018

Томский Обзор / Фото: 21 декабря 2017 // Фото: Inotomsk.ru

Томская компания «Элекард» разработала видеорешение для технических трансляций матчей чемпионата мира по футболу 2018. Томичи займутся системой быстрой доставки видео в кабину комментатора, сообщает региональный инновационный портал.

Ранее на стадионах использовалась технология, предполагающая, передачу некомпрессированных данных в комментаторскую будку, решение довольно трудозатратное и дорогостоящее.

«Наша задача – оборудовать стадион так, чтобы комментатору передавались компрессированные данные с минимальной задержкой. Стандартно компрессия и передача на обычные телевизионные приемники дает задержку в несколько секунд, на стадионе комментатор будет видеть происходящее на телемониторе с задержкой, что осложняет работу», - пояснил директор компании Виктор Ширшин.

Компания «Элекард» победила в конкурсе, так как смогла добиться минимальной задержки доставки изображения до телемонитора, в 200 миллисекунд.

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