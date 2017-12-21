Томские депутаты разрешили не привозить с собой питомца для его регистрации
Депутаты Законодательной думы Томской области в четверг упростили для населения процедуру регистрации домашних животных, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.
Так, они внесли изменения в закон «О содержании собак и кошек в Томской области», согласно которым теперь не обязательно предоставлять для регистрации своего питомца.
«Для регистрации домашнего животного владелец обязан предоставить ветеринарный паспорт домашнего животного с отметками о проведенных прививках по возрасту либо представить регистрируемое животное для одновременного проведения ветеринарных мероприятий», — говорится в тексте законопроекта.
Также при регистрации необходимо предоставить информацию об идентификационных метках животного в виде клейма или чипа, если они есть.
Отмечается, что обязательной регистрации в Томской области подлежат собаки, достигшие трехмесячного возраста, а кошек регистрируют по желанию владельца.