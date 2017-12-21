Томские депутаты разрешили не привозить с собой питомца для его регистрации

Томский Обзор / Фото: 21 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

Депутаты Законодательной думы Томской области в четверг упростили для населения процедуру регистрации домашних животных, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.

Так, они внесли изменения в закон «О содержании собак и кошек в Томской области», согласно которым теперь не обязательно предоставлять для регистрации своего питомца.

«Для регистрации домашнего животного владелец обязан предоставить ветеринарный паспорт домашнего животного с отметками о проведенных прививках по возрасту либо представить регистрируемое животное для одновременного проведения ветеринарных мероприятий», — говорится в тексте законопроекта.

Также при регистрации необходимо предоставить информацию об идентификационных метках животного в виде клейма или чипа, если они есть.

Отмечается, что обязательной регистрации в Томской области подлежат собаки, достигшие трехмесячного возраста, а кошек регистрируют по желанию владельца.

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