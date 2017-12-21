Томские ученые открыли исследовательскую станцию на Васюганском болоте

Ученые Томского госуниверситета расширяют свои исследования на территории крупнейшего в мире болота, занесенного в книгу рекордов Гиннеса. В конце 2017 года под эгидой научного центра САЕ «TSSW: Сибирский институт будущего» была создана новая стационарная база «Васюганская», сообщает пресс-служба вуза.

«Васюганское болото – уникальный объект, который выполняет важную биосферную функцию – регулирует глобальные климатические процессы. Не случайно ему присвоен статус заповедника федерального значения. Ни один другой водный объект, за исключением морей и мирового океана, не имеет столь значимого влияния на формирование климата нашей планеты, поэтому важно понимать, как функционирует эта экосистема», – говорит научный сотрудник лаборатории биогеохимических методов исследований и дистанционных методов мониторинга окружающей среды ТГУ (BIO-GEO-CLIM) Сергей Воробьев.

На новой исследовательской площадке ученые планируют установить базовые автоматические станции мониторинга природных процессов. Датчики будут фиксировать стандартные климатические и биогеохимические показатели: атмосферное давление, температуру, влажность, солнечную радиацию, скорость и направление ветра, содержание кислорода, углекислого газа, температуру и влажность почв, мощность снежного покрова.

Новое оборудование ТГУ рассчитано на сравнительный анализ информации двух крупнейших экосистем: Васюганского болота и территории островного распространения многолетней мерзлоты в Западной Сибири.

«Экосистема самого большого в мире Васюганского болота является наиболее стабильной в Западной Сибири. Именно поэтому на его территории необходима станция мониторинга, которая позволит оценивать интегрированные, малозаметные глобальные изменения в динамике естественных природных процессов», – говорит Сергей Воробьев.



В Ямало-Ненецком АО – на территории островного распространения многолетней мерзлоты – расположена другая стационарная база ТГУ «Ханымей». Ландшафты этой территории, наоборот, крайне неустойчивы, они очень быстро реагируют на любые, даже малейшие изменения окружающей среды.

Данные, полученные на двух станциях в различных климатических зонах, позволят ученым проводить сравнительный анализ, лучше понимать происходящие в Сибири процессы и точнее прогнозировать варианты их развития. В ближайшее время университету предстоит решить вопрос с инфраструктурой и оснастить лабораторию.

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