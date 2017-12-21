В Томске стали чаще нарушать закон о рекламе — УФАС

21 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Томской области отмечает возвращение к большому количеству нарушений закона о рекламе после спада в 2016 году, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на руководителя ведомства Владимира Шевченко.

«2016 год, видимо, потому что високосный был, дал нам мало обращений по рекламе, было мало работы. 2017 год возвратил антимонопольное управление на круги своя: если в 2016 году было 84 заявления, то в 2017 году — 148 заявлений, плюс мы еще сами выявляли», — сообщил руководитель Томского УФАС Владимир Шевченко на пресс-конференции в четверг в пресс-центре агентства «Интерфакс-Сибирь» в Томске.

Он отметил, что в 2016 году было возбуждено 56 дел по этой статье, в 2017 — уже 117.

«Мы возвратились к репрессивным мерам, потому что наши предприниматели чего-то не понимают», — подчеркнул Владимир Шевченко.

По его словам, чаще всего нарушители рекламируют медицинские услуги и товары, пиво, печатают рекламу на квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. При этом в 2017 году впервые антимонопольная служба в Томске столкнулась с рекламой оружия: компания расклеила баннеры с гранатометами, пистолетами и другой продукцией, которую рекламировать запрещено.

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