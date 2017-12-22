В Томске знакомые помогли должнику спрятать машину от приставов, но авто все равно арестовали

22 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томске судебные приставы арестовали заложенную Toyota Camry несмотря на все препятствия, которые устраивали знакомые должника, сообщает пресс-служба регионального УФСПП.

Мужчина оформил кредит в 838 тыс. рублей под залог иномарки, но не оплатил его. В результате суд принял решение арестовать заложенное имущество. Найти иномарку по горячим следам не удалось. Однако представители банка все же нашли залоговое имущество в одном из дворов по ул.Вершинина. Выяснилось, что должник прятал машину здесь у своих знакомых.

На месте судебные приставы попытались оформить арест машины. Вместе с взыскателем они обратились к жителям, чтобы те стали понятыми. Первая же женщина выслушала пристава и отказалась участвовать в исполнительных действия. Как позже выяснилось, она позвонила соседям, которые и прятали машину, и предупредила их о визите сотрудников УФССП. Через несколько минут во двор въехал Nissan Patrol и заблокировал «Тойоту», чтобы служители закона не смогли ее изъять.

В свою очередь приставы связались с коллегами из ГИБДД, которые вскоре приехали на место. Они потребовали не чинить препятствия приставам и убрать автомобиль, объяснив, что, в противном случае, Nissan отправится на штраф-стоянку. Этот разговор убедил граждан: Nissan отогнали, после чего заложенное имущество было помещено на стоянку для арестованных автомобилей.

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