Подросток устроил ДТП с грузовиком и тремя пострадавшими на трассе в Томской области
22 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 21 декабря, на трассе Томск — Самусь столкнулись ВАЗ-2106 и MAN с полуприцепом-автоцистерной, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 21.00. По предварительным данным, 15-летний водитель «Жигулей» при выезде со второстепенно дороги на главную не пропустил грузовик.
В результате столкновения водитель и два его 16-летних пассажира с травмами госпитализированы. Подросток управлял автомобилем не имея права управления транспортными средствами.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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