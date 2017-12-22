«Ростелеком» в Томской области завершил план строительства точек доступа по проекту УЦН в 2017 году

22 декабря 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал «Ростелекома» в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства подключил в селе Киреевск Томской области точку коллективного доступа Wi-Fi, завершив тем самым годовой план по проекту устранения цифрового неравенства. Теперь и жители этого села могут воспользоваться всеми возможностями, которые дает интернет, например, через портал госуслуг записаться к врачу, подать налоговую декларацию, оформить субсидию или проверить пенсионные накопления.

Киреевск стал 44 населенным пунктом, где в этом году появился доступ в интернет благодаря проекту УЦН. Всего в его рамках до 2020 года в регионе планируется подключить к всемирной Сети сто семь поселений.

С начала реализации проекта популярность услуги «Сельский wi-fi» в Томской области увеличилась. В 2016 году было зафиксировано 10,5 тысяч подключений к интернету через точки доступа. В 2017 их стало в разы больше — 66,4 тысяч соединений. Год назад жители небольших отдаленных селений области провели в интернете 6 тысяч 817 часов, в 2017 году — уже почти 33 тысячи часов.

«Рост числа пользователей и объема интернет-трафика мы связываем с отменой платы за пользование данным ресурсом и с увеличением количества действующих точек коллективного доступа в интернет», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

На официальном сайте для клиентов «Ростелекома» rt.ru создан специальный раздел «Универсальная услуга связи Wi-Fi», в котором размещена информация о регистрации/авторизации, идентификации пользователя и порядке пользования услугами доступа в интернет, а также другие подробности. Бесплатный телефон поддержки пользователей 8-800-301-00-35.

Согласно Федеральному закону «О связи» в рамках оказания универсальных услуг связи во всех населенных пунктах страны с населением от 250 до 500 человек должны быть организованы точки доступа в интернет со скоростью до 10 Мбит/с, а это почти 14 тыс. сел и деревень, в которых проживает около 4 млн. человек. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ, единым оператором универсального обслуживания на территории страны назначен «Ростелеком». В мае 2014 года был подписан 10-летний государственный контракт между Федеральным агентством связи и ПАО «Ростелеком» об условиях оказания универсальных услуг связи.

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