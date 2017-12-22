Столовая школы Томского района признала одной из лучших в России

22 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Администрация Томского района

Столовая Кисловской школы Томского района признана одной из лучших в России в рамках всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая», сообщает пресс-служба администрации Томской области.



За звание лучших столовых боролись коллективы столовых из 58 регионов России. Конкурс состоял из трех туров: одного заочного и двух очных. На заочном этапе члены жюри знакомились с представленной документацией, портфолио повара и представлением столовой на школьном сайте. Очный тур в свою очередь предполагал выставку готовых блюд и ее презентацию, а также конкурс профессионального мастерства школьных поваров, который прошел в одном из московских колледжей общественного питания. Основными критериями последнего этапа стали соблюдение технологии приготовления, бережное отношение к продуктам, соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, внешний вид приготовленных блюд.

18 - 19 декабря в Москве прошли очные туры конкурса, а 20 декабря были подведены его итоги. В конкурсе были обозначены три номинации: «Лучшая сельская школьная столовая», «Лучшая городская школьная столовая» и «Лучший повар». Столовая МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района стала второй среди лучших сельских школьных столовых всей России. Образовательную организацию представляли директор столовой Жукова Ирина Валерьевна, повар Хрулева Ирина Борисовна и директор школы Мусабеков Орал Жарысбаевич.

Тэги/темы: