Томичам предлагают встретить Новый год на балу

Томский Обзор / Фото: 22 декабря 2017 // Фото: News.tpu.ru

Томичей приглашают встретить Новый год на зимнем благотворительном балу от танцевального клуба «Диамант-ТПУ», сообщает пресс-служба Томского политеха.

Бал состоится завтра, 23 декабря, с 17:00 до 22:00 в танцевальном зале (аудитория № 303) корпуса ТПУ № 8 (ул. Усова, 7). По словам организаторов, они подготовили интересную танцевальную программу, состоящую из вальсов, стилизованных исторических и европейских танцев.

«Программа рассчитана как на опытных танцоров, так и на новичков. Тем, кто первый раз решится станцевать, подробно пояснят, какие нужно делать движения, также будет пробный прогон танца. Для участников и гостей бала приготовлена оригинальная "снежная" фотозона, красивые вокальные и танцевальные номера, выступления артистов и группы "Формэйшн". Во время мероприятия будет звучать и живое музыкальное сопровождение, заработает новогодняя почта, и, конечно же, зимний бал посетит настоящий Дед Мороз», — рассказывают участники клуба.

Принять участие в новогоднем мероприятии могут все желающие, любого возраста и с любым уровнем танцевальной подготовки.

Обязательное условие — соответствие бальному дресс-коду. У дам это вечерние платья, перчатки, удобная обувь (не скользящая на паркете). У кавалеров — фрак, костюм, галстук-бабочка (или просто галстук), перчатки.

Участники клуба и неравнодушные томичи собрали для детей из малообеспеченных семей и детей, находящихся на лечении в детской туберкулезной больнице, сладкие подарки, игрушки и канцелярию. На балу планируется передать подарки представителям учреждений.

Тэги/темы: