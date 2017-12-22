Суд признал за Томской ДСК право на выкуп престижного участка земли близ Томска

22 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Арбитражный суд Томской области обязал администрацию Томского района подготовить и направить ОАО «Томская домостроительная компания» проект договора о выкупе земельного участка под индивидуальную застройку вблизи поселка Аникино, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Площадь участка составляет 16 га, кадастровая стоимость — 27,7 млн рублей. Он находится у южной границы Томска на живописном береговом склоне реки Томи. Ранее эта территория имела статус особо охраняемой природной территории, однако в 2005 году статус был снят, что позволило начать застройку склона индивидуальными домами.

Согласно материалам суда, ранее администрация района отказала ТДСК в переоформлении права бессрочного пользования. В резолютивной части решения суда указано, что решение местного органа власти было признано не соответствующим положениям Земельного кодекса РФ.

Председатель комитета по земельным ресурсам администрации Томского района Галина Радькова пояснила агентству «Интерфакс-Сибирь», что ТДСК в суде опиралась на акт об отведении земельного участка от октября 1991 года.

По словам Галины Радьковой, летом 1991 года Малый совет народных депутатов Томского района принял решение о выделении Томскому объединению домостроителей участка под строительство индивидуального жилья площадью 30 га, местечко получило название поселок Крутоярский. В октябре 1991 года был произведен отвод земельного участка площадью уже 36 га. В 1992 году постановление совета депутатов было отменено в связи с выявленными нарушениями земельного законодательства, однако акт об отводе земельного участка отменен не был.

«Поставили участок на кадастровый учет, площадь уменьшили в два раза, и теперь за этим участком пришли выкупаться. Мы в суде приводили доводы: вызывает сомнение постановка участка на кадастровый учет в измененных границах», — пояснила она.

При этом Галина Радькова уточнила, что ТДСК является законным правопреемником объединения домостроителей, которому выделялся участок. Тем не менее, остальные вопросы остались нерешенными.

Она подтвердила, что ранее эта территория входила в состав особо охраняемой природной территории «Береговой склон реки Томи», но позднее была из него исключена.

«Раньше подтверждалось, что участок находится в лесах первой группы (защитные леса — прим.ред.). Но теперь гослесфонд (Рослесхоз — прим.ред) говорит, что это не земли гослесфонда», — сказала она.

Галина Радькова сообщила, что администрация района пока не получила на руки мотивировочную часть решения суда. Только проанализировав этот документ власти смогут принять решение, будут ли подавать жалобу в апелляционный суд. В случае, если решение суда первой инстанции останется в силе, ТДСК получит право на выкуп участка по кадастровой стоимости — 27,7 млн рублей.

ТДСК является крупнейшим застройщиком в Томской области, вместе с дочерними обществами образует единый технологический комплекс по строительству жилья и объектов соцсферы.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», крупнейшими пакетами акций ТДСК владеют ее гендиректор, депутат думы Томской области А.Шпетер (22,11%), а также член совета директоров ТДСК Николай Ефремов (11,61%). Остальные акции распределены между другими физлицами.

Тэги/темы: