В Томске сделали стартап для стартапов

22 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Разработчики томской компании SibEDGE создали проект MatchPoint — информационную площадку, где стартапы могут встретиться с крупными компаниями и корпорациями, а инвесторы подобрать подходящий стартап, сообщает региональный инновационный портал.

«MatchPoint является отличной иллюстрацией хрестоматийного кейса, когда стартап приходит в IT-компанию с идеей, а получает в итоге завершенный и готовый к эксплуатации продукт. В нашем случае это информационная система с просчитанной эффективностью и проработанной бизнес-моделью», — говорит руководитель проекта Виктор Петроченко.

MatchPoint — это своеобразная биржа стартапов с помощью которой можно найти корпорацию, заинтересованную в поддержке нового бизнеса, узнать о требованиях, которые она предъявляет. Также проект поможет узнать о запросах крупных потребителей, чтобы создать или переориентировать стартап под них.

«Учитывая текущие экономические условия, работа над таким проектом была определенным риском для компании, но SibEDGE осознанно пошел на этот риск и не просчитался», — отмечает Виктор Петроченко.

Он рассказал, что над проектом работала команда из четырех разработчиков и аналитика — всего пять месяцев, от идеи до сдачи в эксплуатацию. Компания выполнила бизнес-аналитику и проектирование бизнес-процессов, проектирование собственно информационной системы и ее пользовательского интерфейса, был создан оригинальный дизайн, разработана система, выполнено тестирование и внедрение продукта на хостинг-площадке заказчика.

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