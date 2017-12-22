Томичам предлагают выбрать, что посадить на Московском тракте и ул.Сергея Лазо

Томский Обзор / Фото: 22 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

Томичам предлагают проголосовать за понравившийся вариант озеленения Московского тракта и ул.Сергея Лазо. Соответствующий опрос стартовал на сайте мэрии.

Городской комитет озеленения и природного комплекса начал подготовку к весеннему озеленению томских улиц. Сегодня подрядчики сносят и обрезают аварийно опасные деревья с наклоненными стволами, морозобойными трещинами, сухими ветвями в кронах.

Для озеленения ул.С.Лазо весной следующего года планируется высадить здесь живую изгородь из кустарников. На выбор томичам предлагают три вида кустов: сирень обыкновенная, боярышник кроваво-красный, снежноягодник белый.

Для озеленения Московского тракта после сноса аварийных и старовозрастных деревьев томичам предлагают выбрать саженцы груши уссурийской, дуба черешчатого, ивы витой или ивы Ледебура.

Работы на Сергея Лазо будут проводиться на протяжении всей улицы, на Московском тракте – от остановки «Общежитие университета» до Коммунального моста.

Проголосовать за понравившийся вариант можно здесь.

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