Будущих томских педагогов учат реанимировать детей
Преподаватели Сибирского медицинского университета приступили к обучению студентов Томского педагогического университета методам оказания первой медицинской помощи и реанимации детей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ректора СибГМУ Ольгу Кобякову.
«По сетевой программе мы обучаем 453 студента педагогического университета первой помощи пострадавшим, сердечно-легочной реанимации, использованию автоматического наружного дефибриллятора и помощи при кровотечении», — сообщила Ольга Кобякова.
По ее словам, обучение ведется на площадке ТГПУ в рамках дисциплины «безопасность жизнедеятельности».
«Используем манекены, симуляторы, все даем потрогать, потренироваться. Это не архинаучно, это не „космос“ и не нанотехнологии, но это то, что потом когда-то спасет жизнь какому-то ребенку», — отметила Ольга Кобякова.
«На мой взгляд, педагоги точно должны это уметь. Это те люди, которые потом один на один останутся с нашими детьми», — подчеркнула ректор.
Она сообщила, что сотрудничество с ТГПУ в этом направлении продолжится в 2018 году и, возможно, распространится на другие университеты.
СибГМУ основан в 1888 году как медицинский факультет Императорского Томского университета, сегодня входит в тройку лучших медицинских вузов России по Национальному рейтингу университетов и является абсолютным лидером по количеству бюджетных мест среди медицинских вузов за Уралом. В апреле 2017 года СибГМУ получил статус опорного, став единственным медицинским вузом в списке победителей конкурса Минобрнауки РФ.
ТГПУ — старейшее в Сибири педагогическое учебное заведение, является правопреемником созданного в 1902 году Томского учительского института.
Педагогический университет занимает 50-е место в национальном рейтинге университетов, подготовленном Международной информационной группой «Интерфакс» по результатам 2016/2017 учебного года, а медицинский университет — 77-е место.