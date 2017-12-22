Будущих томских педагогов учат реанимировать детей

Томский Обзор / Фото: 22 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

Преподаватели Сибирского медицинского университета приступили к обучению студентов Томского педагогического университета методам оказания первой медицинской помощи и реанимации детей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ректора СибГМУ Ольгу Кобякову.

«По сетевой программе мы обучаем 453 студента педагогического университета первой помощи пострадавшим, сердечно-легочной реанимации, использованию автоматического наружного дефибриллятора и помощи при кровотечении», — сообщила Ольга Кобякова.

По ее словам, обучение ведется на площадке ТГПУ в рамках дисциплины «безопасность жизнедеятельности».

«Используем манекены, симуляторы, все даем потрогать, потренироваться. Это не архинаучно, это не „космос“ и не нанотехнологии, но это то, что потом когда-то спасет жизнь какому-то ребенку», — отметила Ольга Кобякова.

«На мой взгляд, педагоги точно должны это уметь. Это те люди, которые потом один на один останутся с нашими детьми», — подчеркнула ректор.

Она сообщила, что сотрудничество с ТГПУ в этом направлении продолжится в 2018 году и, возможно, распространится на другие университеты.

СибГМУ основан в 1888 году как медицинский факультет Императорского Томского университета, сегодня входит в тройку лучших медицинских вузов России по Национальному рейтингу университетов и является абсолютным лидером по количеству бюджетных мест среди медицинских вузов за Уралом. В апреле 2017 года СибГМУ получил статус опорного, став единственным медицинским вузом в списке победителей конкурса Минобрнауки РФ.

ТГПУ — старейшее в Сибири педагогическое учебное заведение, является правопреемником созданного в 1902 году Томского учительского института.

Педагогический университет занимает 50-е место в национальном рейтинге университетов, подготовленном Международной информационной группой «Интерфакс» по результатам 2016/2017 учебного года, а медицинский университет — 77-е место.

Тэги/темы: