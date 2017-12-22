Завтра в Томске официально откроется «Нахимовский» рынок

Томский Обзор / Фото: 22 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 23 декабря, в Томске состоится официально открытие рынка на ул.Нахимова, 8, стр.2, сообщает пресс-служба мэрии.

На открытии всех посетителей рынка будут встречать «ряженые» с самоваром и бубликами. В программе праздника – выступления барабанного шоу Percusion Project, танцевального коллектива «Атака» и дуэта «Мажоры». Ведущий церемонии проведет конкурсы и викторины, участвуя в которых томичи смогут выиграть призы. Кроме того, резиденты рынка честь открытия проведут дегустации для посетителей.

Начало в 12.00.

Напомним, крытый рынок по ул. Нахимова имеет площадь более 5 тыс.кв.метров. Это первый розничный рынок такого масштаба, открытый в Томске за последние 20 лет. Все работы по его строительству выполнены за счет средств инвесторов.

Техническое открытие торговых помещений состоялось в конце ноября 2017 года. Сегодня в крытом рынке работают более 100 торговых точек – это индивидуальные предприниматели и крупные томские производители продовольственной продукции – свежего мяса, рыбы, колбасных и кондитерских изделий, молока и молочной продукции, сыров, выпечки, а также продавцы меда, фруктов и овощей.

Помимо торговых мест, на территории «Нахимовского» предусмотрена парковка на 300 автомобилей и участок для проведения ярмарок и районных мероприятий.

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