Одна из исправительных колоний Томска проведет новогоднюю ярмарку

22 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба УФСИН России по Томской области

В субботу, 23 декабря в Томске в сквере возле ИК-4 (ул. Нахимова, 3/1) состоится ярмарка, посвященная Новому году. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Томской области, традиционная выставка-продажа откроется в 10.00.

Посетители ярмарки cмогут купить или заказать товары, сделанные в исправительных учреждениях: детские городки и кроватки, качели, беседки, садовые скамейки, мангалы, корпусную и мягкую мебель, кресла-качалки, картины, кухонную утварь, берестяные и деревянные сувениры, а также мясные деликатесы, пельмени, соленое и копченое сало.

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