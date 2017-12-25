В следующем году в Томске будут благоустраивать верхнюю террасу Михайловской рощи

Благоустройство верхней террасы Михайловской рощи продолжится в следующем году. Инвесторы готовы к дальнейшему сотрудничеству по развитию этого общественного пространства, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«Михайловская роща – это больше 53 Га территории, которая сейчас находится в запущенном состоянии. Решить вопрос с благоустройством этого парка в короткий срок невозможно, именно поэтому в 2017 году мы начали работы локально. В 2018 году нам нужно продолжать формирование верхней террасы Михайловской рощи. Кроме того, по поручению мэра Ивана Кляйна, мы должны проработать вопрос организации пешеходного мостика через реку Ушайку», - отметила Анна Касперович на совещании по дальнейшему развитию крупнейшего в Томске парка.

Согласно проекту, верхняя терраса Михайловской рощи должна включать зону со скамейками, клумбами и элементами ландшафтного дизайна, а также здание администрации с пунктом проката инвентаря, детскую и спортивную площадки и футбольное поле.

На сегодня за счет средств инвесторов, объединенных в АО «Рекреационный парк «Михайловская роща», в 2017 году на верхней террасе парка начался монтаж системы освещения – установлены 60 световых опор. Для посетителей обустроены 1,5 км пешеходных дорожек и автопарковка на 30 машин.

Михайловская роща – один из старейших парков в Томске, основан в 19 веке томским предпринимателем и меценатом Петром Михайловым. Сейчас в парке отсутствует необходимая инфраструктура, не решен вопрос транспортной доступности этой рекреационной территории. Планируется, что по окончанию работ у рощи появятся рекреационная, культурная, эстетическая, развлекательная, познавательная и спортивная функции.

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