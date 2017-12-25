В Томске двое пострадали при прыжке с моста на веревке (ФОТО)

25 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев (ТО ПСС)

Накануне, 24 декабря, после 14.00 оперативному дежурному ТО ПСС поступил вызов от «скорой». По предварительным данным, с моста в районе Северска упал человек, сообщил Иван Темерев (ТО ПСС).

На месте выяснилось, что пострадавших двое — мужчина и женщина.

«Они совершали прыжки с моста на веревке по методу маятника, так называемая «тарзанка», — сообщил Иван Темерев, отметив, что из-за ошибок в расчетах прыгуны упали на землю.

С переломами различной степени тяжести спасатели эвакуировали пострадавших на носилках из-под моста и передали медикам.

По данным пресс-службы облздрава пострадавшие находятся в реанимации.

Фото: Иван Темерев (ТО ПСС)

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