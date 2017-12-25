В новогодние праздники томичам покажут безумные сибирские сказки с селькупским рэпом

25 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В новом году, 5, 6 и 7 января в театральном зале Томского краеведческого музея пройдут концерты «Страшные сказки и песни про Ленина и зайцев», сообщают организаторы.

Сказки и песни о Ленине и зайцах (безумные сибирские сказки) – это музыкально-психоделическая программа для взрослых, состоящая из авторских песенных композиций Натальи Нелюбовой, написанных по мотивам древней кулайской культуры (5 век до н.э. - 5 век н.э.) и из настоящих малоприличных сибирских (и не только сказок).

Как утверждают организаторы, посетители концерта узнают, кто такой колобок, что умеют крот и павлин, если объединятся. Еще на концертах покажут историю о троих внуках, которые таскают за собой мертвую селькупскую бабушку, приносящую удачу. В программе также история простого эвенкийского человека с ружьем, который охотится на Ленина, селькупский рэп.

«Исполнение оного, собственно как и прослушивание, является приключением для мозга любого живого человека, потому что у современного человека уже нет подхода для понимания того, о чем рассказывает этот эпос. Люди, впервые услышавшие этот селькупский рэп в январе этого года, вышли с концерта из Томского Краеведческого музея, и больше о них ничего неизвестно», — говорится в сообщении.

Помимо рассказчицы Натальи Нелюбовой (она же певица) в концерте принимает участие «беспощадный-живее-всех-живых-барабанщик» Борис Еремеев и актер, украденный из театра «Скоморох», Юрий Орлов.

Начало концертов в 18.00.

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