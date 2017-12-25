В Томской области иномарка насмерть сбила женщину, переходившую дорогу вне перехода

25 декабря 2017 / Томский Обзор

Вчера вечером, 24 декабря, у Копылово Cherry Tiggo насмерть сбила женщину, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 19.05. По предварительным данным, 29-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте, когда ее сбила иномарка.

В результате происшествия пешеход погибла на месте. В сообщении отмечается, что наезд произошел в темное время суток, светоотражающих приспособлений на одежде пешехода не было.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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