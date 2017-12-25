Автоинспекция попросила прокуратуру проверить законность появления катка в центре Томска - мэр

Томский Обзор / Фото: 25 декабря 2017 // Фото: Vk.com/official_tomsk

Мэр Томска Иван Кляйн просит руководство регионального управления МВД повлиять на сотрудников ГИБДД, требующих убрать каток в центре города, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Обращаюсь к Буднику (глава томского УМВД Александр Будник — прим.ред.), к ГИБДД. Нельзя себя так позиционировать по отношению к жителям города — мы с лета писали в ГИБДД с просьбой разрешить сделать каток на Новособорной (площади — прим.ред.) и получили ответ „это ваши дороги сами разбирайтесь“. А теперь они поднимают прокуратуру, чтобы запретить использовать там каток. Это нормально? Я считаю это недопустимо в умном городе», — сказал Иван Кляйн, выступая в понедельник на собрании городской думы.

Как сообщалось, власти Томска организовали каток площадью 1 тыс. кв. м в Томском переулке, который связывает проспект Ленина и Советскую улицу возле корпуса Сибирского физико-технического института (СФТИ) ТГУ. В связи с этим до начала февраля 2018 года запрещен проезд по Томскому переулку.

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