Подрядчики «Томскнефти» проложат почти 400 километров автозимников

25 декабря 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

Почти 400 километров автозимников проложат подрядчики по заказу ОАО «Томскнефть» ВНК в этом сезоне. В настоящее время строительство в самом разгаре, первые сезонные трассы уже введены в эксплуатацию.

Так, почти 370 километров автозимников построит Стрежевское ДРСУ. Предприятие работает в стрежевском регионе и на Васюгане. Ещё один подрядчик привлечён к работам на месторождениях пудинской группы (Лугинецкий и близлежащие промыслы).

«В стрежевском регионе строится 29 внутри- и межпромысловых автозимников общей протяженностью 200 километров, — рассказал заместитель генерального директора СДРСУ Александр Баров. — Самый протяженный — на Чкаловское месторождение. Он практически выполнен: завершена проминка, достраиваются переезды через ручьи и речки. Осваиваем и новые направления: дороги на новые кусты Трайгородско-Кондаковского и Проточного месторождений.

В этом сезоне из-за непростых погодных условий запущены не все зимники — еще остались топкие места, на которых проламывается лед. Так, продолжается строительство ледовой переправы на Остров, который является частью Советского месторождения. Работники Стрежевского ДРСУ расчищают снег, намораживают лед, проводят армирование.

На промыслах Васюгана и Южного Васюгана предстоит построить 27 зимников протяженностью около 170 километров. Здесь уже выполнена проминка, расчистка. Зимник на Лугинецкое месторождение испытан и открыт для проезда техники, но с ограничением массы.

На всех направлениях работают 14 единиц вездеходной техники — от легкой до тяжелой, а также бульдозеры и самосвалы. За каждым участком закреплен свой куратор из транспортного управления «Томскнефти» — контроль очень строгий. Планерки с подрядчиками проводятся ежедневно, отмечают в компании.

Фото предоставлено ОАО «Томскнефть» ВНК

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