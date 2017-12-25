Потепление пришло в Томскую область, воздух может прогреться до положительной температуры

Томский Обзор / Фото: 25 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует дальнейшее потепление в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлану Рюхтину.

«Сейчас в связи с прохождением циклона стоит теплая погода, но сегодня-завтра ожидается дальнейшее потепление, воздух может прогреться до плюс 1 градуса», — сказала Светлана Рюхтина.

По ее данным, температурный рекорд вряд ли будет побит — в 1975 году столбик термометра показал плюс 6.

В настоящее время в Томске минус 1 градус.

В свою очередь пресс-служба главного управления МЧС по Томской области сообщает, что вместе с потеплением синоптики прогнозируют обильные снегопады, сильный ветер до 20 м/с, гололед.

В главке напоминают, что гололедные явления способны спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки, рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию. Кроме того, в связи с изменением температуры возможны обрывы линий электропередачи.

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