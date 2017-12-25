Социальная кампания #ЗАЖГИЛУЧСВЕТА поможет тысячам женщин

25 декабря 2017 / Партнерский материал

В 2017 году в России стартовала социальная кампания #ЗАЖГИЛУЧСВЕТА, которая призвана привлечь внимание к такому серьезному заболеванию, как рак яичников, и рассказать о возможностях определения наследственного риска его развития. В рамках проекта запущен информационный сайт зажгилучсвета.рф, на котором каждая женщина сможет подробно узнать о проблеме, пройти тест на определение наследственного риска развития рака яичников и, если риск повышен, получить возможность бесплатного молекулярно-генетического тестирования.

#ЗАЖГИЛУЧСВЕТА — первый масштабный проект в России, целью которого является повышение уровня знаний о раке яичников у здоровых женщин. Проект объединил пациентскую организацию, профессиональное медицинское сообщество и социально-ориентированный бизнес. Инициатором проекта выступила международная биофармацевтическая компания «АстраЗенека».

В России рак яичников занимает 3-е место по заболеваемости и 1-е место по уровню смертности среди всех злокачественных новообразований женской половой системы. Ежегодно этот диагноз ставится примерно 13 тысяч женщин, при этом большинство из них диагностируется на поздних стадиях. Одной из возможностей выявления заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно, является тщательное медицинское наблюдение женщин, у которых выявлена генетическая предрасположенность к развитию злокачественных новообразований. Данная предрасположенность обусловлена наличием мутаций генов BRCA ½, которые выявляются с помощью молекулярно-генетического тестирования.

Зайдя на сайт Кампании зажгилучсвета.рф, каждая женщина сможет пройти тест для предварительного определения риска развития наследственного рака яичников. По результатам теста женщины, у которых установлен повышенный риск, получат возможность пройти бесплатное молекулярно-генетическое тестирование в соответствующей лаборатории. По итогам тестирования женщинам с выявленными мутациями генов BRCA ½ будут предложены брошюра с рекомендациями, разработанными экспертами Российского общества клинической онкологии, а также возможность получения дополнительной информации от специалистов — генетиков, принимающих участие в проекте.

Кампания #ЗАЖГИЛУЧСВЕТА объединила большое количество участников из разных областей. Партнерами проекта стали: Российское общество клинической онкологии (RUSSCO), ФГБНУ «МГНЦ», Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!», клинико-диагностическая лаборатория KDL, группа компаний «ДНК-технологии».

Искра Рейч, вице-президент «АстраЗенека Россия и Евразия»: «Запуская кампанию „ЗАЖГИЛУЧСВЕТА“, мы хотим рассказать здоровым женщинам о таком серьезном заболевании, как рак яичников, и помочь определить риск его развития. Знание о наследственном риске позволит выявить заболевание на ранней стадии, а значит спасти тысячи жизней».

Сергей Тюляндин, профессор, председатель Российского общества клинической онкологии «RUSSCO»: «В рамках программы RUSSCO по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики у врачей есть возможность проведения бесплатного молекулярно-генетического тестирования у больных с онкологическими заболеваниями для выбора наиболее эффективной терапии. В рамках Кампании „ЗАЖГИЛУЧСВЕТА“ появилась возможность определения носительства мутаций генов BRCA у здоровых людей для профилактики и ранней диагностики опухолевых заболеваний».

Пришло время зажечь луч знаний, который может спасти тысячи жизней!

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