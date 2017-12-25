Томские следователи возбудили уголовное дело после неудачного прыжка с моста

25 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Напомним, инцидент произошел вчера, 24 декабря, молодой человек и девушка прыгнули со страховочным тросом с моста через Томь в районе Северска. При ударе о ледяную поверхность реки экстремалы получили тяжелые повреждения. В сообщении отмечается, что данную услугу оказывало физическое лицо.

Следователи собирают доказательную базу, расследование уголовного дела продолжается.

Тэги/темы: