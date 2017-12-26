Два специалиста «Томскнефти» получили награды за заслуги перед Стрежевым

26 декабря 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК / Фото: Владимир Дударев

Специалисты ОАО «Томскнефть» ВНК получили именные премии за заслуги перед Стрежевым. В этом году в номинации «Нефтегазодобыча» мэр города Валерий Харахорин наградил двух работников предприятия.

Так, премии получили начальник отдела подготовки газа УПНГ «Томскнефти» Сергей Куликов и ведущий инженер отдела по работе с механизированным фондом Иван Смышляев.

Сергей Куликов пришел на практику в НПУ «Томскнефть» Главтюменьнефтегаза» в 1976 году. А в 1980 году, завершив обучение и отслужив в армии, устроился в управление на постоянной основе. Работал бурильщиком эксплуатационного и разведочного бурения, затем осваивал технологию наклонно направленных скважин, трудился сменным буровым мастером. Позже кардинально сменил профессию — в марте 1997 года устроился в управление по сбору и использованию газа «Томскнефти».

Сергей Куликов — один из специалистов, принимавших самое активное участие в разработке и реализации трёх масштабных газовых программ нефтяников, отмечают в компании. Отдел подготовки газа УПНГ «Томскнефти» он возглавляет восемь лет. За результативный труд, вклад в развитие предприятия не раз был отмечен различными наградами, среди которых есть даже благодарность Министерства энергетики.

Иван Смышляев окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет (2009 год), после переехал в Стрежевой и устроился на работу в «Томскнефть». Азы профессии молодой оператор добычи постигал на Вахе. В тот же год принял участие в своей первой научно-технической конференции.

Сегодня Иван Смышляев — капитан хоккейной команды «Томскнефти» и защитник в сборной Стрежевого. В этом году Иван стал победителем всероссийского конкурса ТЭК «Новая идея», одним из десяти лучших спортсменов «Томскнефти» и вторым лучшим молодым сотрудником компании.

На фото: 1 - Сергей Куликов, 2 - Иван Смышляев

Тэги/темы: