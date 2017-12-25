Ночью в Томске будут чистить тротуары

25 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня ночью подрядчик администрации Ленинского района усилит очистку от снега пешеходных тротуаров, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы запланированы на следующих улицах:

К. Маркса (от пер. 1905 года до пер. Дербышевский);

Войкова; Водяная (от пер. Сухоозерный до ул. Нижне-Луговая);

Бердская;

Трудовая;

Пролетарская;

пер. Пристанской;

Дербышевский.

Томичей просят не парковать автомобили на участках указанных улиц.

Сегодня «Спецавтохозяйство» также усилило работу по расчистке проезжей части от снега на основных магистралях. В ночь это работа будет продолжена.

Планы по вывозу снежных накоплений могут быть скорректированы с учетом погодных условий. О некачественной уборке снега можно сообщить по круглосуточной телефонной линии, организованной «Спецавтохозяйством». Ее номера: 26-66-39, 26-55-21. Круглосуточные «горячие линии» действуют и в районных администрациях: 56-40-95 (Кировский район), 51-76-90 (Ленинский район), 54-11-89 (Советский район), 65-94-93 (Октябрьский район).

По вопросам некачественной уборки внутриквартальных и дворовых территорий необходимо обращаться в районные администрации Томска, управляющие компании и ТСЖ.

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