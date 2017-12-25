Ночью в Томске будут чистить тротуары
Сегодня ночью подрядчик администрации Ленинского района усилит очистку от снега пешеходных тротуаров, сообщает пресс-служба мэрии.
Работы запланированы на следующих улицах:
- К. Маркса (от пер. 1905 года до пер. Дербышевский);
- Войкова; Водяная (от пер. Сухоозерный до ул. Нижне-Луговая);
- Бердская;
- Трудовая;
- Пролетарская;
- пер. Пристанской;
- Дербышевский.
Томичей просят не парковать автомобили на участках указанных улиц.
Сегодня «Спецавтохозяйство» также усилило работу по расчистке проезжей части от снега на основных магистралях. В ночь это работа будет продолжена.
Планы по вывозу снежных накоплений могут быть скорректированы с учетом погодных условий. О некачественной уборке снега можно сообщить по круглосуточной телефонной линии, организованной «Спецавтохозяйством». Ее номера: 26-66-39, 26-55-21. Круглосуточные «горячие линии» действуют и в районных администрациях: 56-40-95 (Кировский район), 51-76-90 (Ленинский район), 54-11-89 (Советский район), 65-94-93 (Октябрьский район).
По вопросам некачественной уборки внутриквартальных и дворовых территорий необходимо обращаться в районные администрации Томска, управляющие компании и ТСЖ.