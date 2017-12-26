Из-за потепления каток и ледовый городок на главной площади Томска закрыли

26 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Каток и горки в ледовом городке на площади Ново-Соборной будут временно закрыты из-за повышения температуры. Соответствующее распоряжение дал мэр Томска Иван Кляйн, сообщает пресс-служа мэрии.

Глава города отметил, что вследствие перепадов температурного режима качество льда на катке и горках не соответствует требованиям безопасности.

«Из-за теплой погоды и снегопада лед стал рыхлым и мягким. Создавая этот ледовый городок, мы заботились о том, чтобы пребывание в нем было безопасным для томичей. Следуя этим же принципам, с сегодняшнего дня объекты следует закрыть до тех пор, пока не установится достаточный температурный режим», - подчеркнул Иван Кляйн.

Сегодня на ледовых объектах – горках и катке – появятся предупреждающие таблички. Объекты обнесут оградительной лентой. Со вторника рабочие приступят к регламентным работам – им предстоит снять верхний рыхлый слой льда, очистить поверхности и впоследствии восстановить ледовое покрытие.

Согласно прогнозам томского синоптиков, устойчивая минусовая температура установится в Томске к концу недели.

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