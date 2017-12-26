Северского полицейского, сбившего школьницу, приговорили к ограничению свободы

Томский Обзор / Фото: 26 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

Северский суд вынес приговор бывшему полицейскому, который на служебном автомобиле сбил школьницу, переходившую дорогу на «зеленый», сообщает пресс-служба томского облсуда.

Инцидент произошел в сентябре. Полицейский, исполняя свои обязанности, ехал на служебном автомобиле с включенными световыми и звуковыми сигналами, проезжая светофор на «красный». В это время через дорогу переходила школьница. В результате наезда и последующего падения девочка получила тяжелые травмы.

«По ходатайству подсудимого, полностью признавшего свои вину в совершении преступления, и с согласия других участников процесса приговор постановлен без проведения судебного разбирательства», — говорится в сообщении.

В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил к ограничению свободы на один год и шесть месяцев с установлением соответствующих ограничений.

Приговор не вступил в законную силу.

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