В Томске на Фрунзе запустили «зеленую волну»

Томский Обзор / Фото: 26 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

Светофоры в режиме «зеленая волна» начали работать на участке проспекта Фрунзе от пр.Ленина до ул.Красноармейская, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Работа светофоров синхронизирована в рамках совместного пилотного проекта администрации Томска и областного «Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения». Проект призван повысить среднюю скорость движения по пр.Фрунзе и увеличить пропускную способность одной из центральных магистралей.

«Зеленая волна» в дорожном движении – это согласованное управление светофорными объектами с целью уменьшения количества остановок транспорта. Этот принцип позволяет передвигаться на автомобиле, не останавливаясь на светофорах, так как они будут показывать только зеленый цвет.

Сегодня в маршрут включены светофоры на пересечении пр. Фрунзе и ул. Гагарина, Советская, Крылова, Белинского, Красноармейская.

Предполагается, что в 2018 году администрация Томска завершит обустройство «зеленой волны» по проспектам Фрунзе и Ленина, а также приступит к аналогичной работе на ул.Красноармейская и Иркутском тракте.

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