В Томске на Фрунзе запустили «зеленую волну»
Светофоры в режиме «зеленая волна» начали работать на участке проспекта Фрунзе от пр.Ленина до ул.Красноармейская, сообщает пресс-служба мэрии Томска.
Работа светофоров синхронизирована в рамках совместного пилотного проекта администрации Томска и областного «Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения». Проект призван повысить среднюю скорость движения по пр.Фрунзе и увеличить пропускную способность одной из центральных магистралей.
«Зеленая волна» в дорожном движении – это согласованное управление светофорными объектами с целью уменьшения количества остановок транспорта. Этот принцип позволяет передвигаться на автомобиле, не останавливаясь на светофорах, так как они будут показывать только зеленый цвет.
Сегодня в маршрут включены светофоры на пересечении пр. Фрунзе и ул. Гагарина, Советская, Крылова, Белинского, Красноармейская.
Предполагается, что в 2018 году администрация Томска завершит обустройство «зеленой волны» по проспектам Фрунзе и Ленина, а также приступит к аналогичной работе на ул.Красноармейская и Иркутском тракте.