В Томской ОКБ появился микроскоп за 7 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 26 декабря 2017 // Фото: Владимир Дударев

Отделение офтальмологии Томской областной клинической больницы закупило еще один операционный микроскоп фирмы Carl Zeiss, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Аппарат стоимостью около 7 млн рублей уже поступил в больницу. Как сообщил заведующий отделением Сергей Маликов, микроскоп обеспечивает высокую эффективность хирургического лечения как на переднем, так и на заднем отрезке глаза.

«Микрохирургия глаза и высокие технологии тесно связаны с уровнем оборудования. Новый микроскоп очень удобен в использовании и позволяет оперировать пациентов с разными патологиями глазного яблока, с глаукомой, катарактой, патологией век, сетчатки, стекловидного тела», — отметил Сергей Маликов.

Врач подчеркнул, что за два года, в том числе за счет нового оборудования, мощность отделения возросла в два раза: если раньше здесь выполнялось до 15 операций в день, то сегодня — до 30 операционных вмешательств.

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