Три женщины и ребенок пострадали при столкновении двух иномарок на трассе Томск-Асино (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 26 декабря 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 26 декабря, на трассе Томск-Асино столкнулись Mitsubishi Lancer и Toyota Corolla, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел коло 10.35 на 27 километре трассы. По предварительным данным, 41-летняя женщина водитель Mitsubishi не справилась с управлением, из-за чего авто выехало на встречную полосу. Здесь иномарка столкнулась с Toyota, которой управляла 29-летняя женщина.

В результате происшествия водители, а также пассажиры Toyota: женщина и малолетний ребенок, который перевозился без использования детского удерживающего устройства, госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства случившегося, обеспечивают безопасность движения и организовывают работу по устранению последствий происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: 70.мвд.рф

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