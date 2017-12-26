Три женщины и ребенок пострадали при столкновении двух иномарок на трассе Томск-Асино (ФОТО)
Сегодня, 26 декабря, на трассе Томск-Асино столкнулись Mitsubishi Lancer и Toyota Corolla, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел коло 10.35 на 27 километре трассы. По предварительным данным, 41-летняя женщина водитель Mitsubishi не справилась с управлением, из-за чего авто выехало на встречную полосу. Здесь иномарка столкнулась с Toyota, которой управляла 29-летняя женщина.
В результате происшествия водители, а также пассажиры Toyota: женщина и малолетний ребенок, который перевозился без использования детского удерживающего устройства, госпитализированы.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства случившегося, обеспечивают безопасность движения и организовывают работу по устранению последствий происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: 70.мвд.рф