В «Точке кипения» прошел показ короткометражки о семейном кризисе, снятой в Томске

26 декабря 2017 / Томский Обзор

В минувшую субботу, 23 декабря, в коворкинг-центре «Точка кипения. Томск» прошла Всероссийская акция «День короткометражного кино 2017», сообщают организаторы мероприятия команда «CAST production». В рамках фестиваля состоялся премьерный показ томской короткометражной комедии «Купон на измену» о кризисе в отношениях между мужем и женой. Главную роль в фильме сыграл известный российский актёр Денис Шведов.

Напомним, съемки фильма «Купон на измену» проходили в Томске летом и осенью 2017 года. Комедия рассказывает о семейной паре, прожившей в браке 10 лет. Жена намерена раскрыть неверность мужа с помощью купона на измену. Роль жены сыграла Светлана Гарбар (актриса Томского театра), а мужа — Денис Шведов.

По словам создателей, фильм вызвал бурное обсуждение после показа и собрал множество положительных отзывов.

«Картину можно будет увидеть теперь только в 2018 году на специальных показах. В открытый доступ, к сожалению, как минимум до лета не можем опубликовать, так как впереди фестивальный сезон. Планируем отправить фильм на ведущие киноконкурсы — „Кинотавр“, „Короче“, „Окно в Европу“, „Движение“ и др», — рассказал продюсер фильма Евгений Жуков. — Впереди еще очень много работы, чтобы у нас в области появился свой большой региональный кинематограф, как например, это случилось в Якутии, в этом году фильм «Мой убийца» жителя этой республики номинирован на «Золотой Глобус» как лучший иностранный фильм. Это прорыв регионального кино. В ближайших планах провести в январе 2018 года стратегическую сессию по развитию кинематографа Томской области под эгидой Союза кинематографистов РФ».

После показа продюсеры фильма Евгений Жуков и Артём Сагеев провели мастер-класс о том, как снимался фильм «Купон на измену» в Томске за три дня и две ночи».

В Томске «День короткометражного кино» проводится уже третий год подряд. Цель у акции просветительская — показать самые яркие российские короткометражные ленты за минувший год. Организаторами мероприятия выступают «CAST production» и Молодежный центр Союза кинематографистов РФ.

Фото: Алексей Почеревный, предоставлено организаторами

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