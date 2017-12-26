В новогоднюю ночь томичей ждет фейерверк у «Авангарда»

Томский Обзор / Фото: 26 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

В новогоднюю ночь, кроме главного фейерверка, томичей ждет праздничный салют на площади у ДНТ «Авангард», сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году пиротехническое шоу в Октябрьском районе Томска продолжительностью примерно 10 минут подарит томичам инвестор, томская компания «Русский фейерверк».

Фейерверк стартует в 1.15. Всего в небо взлетят почти 200 салютных залпов. Шоу начнется с запуска пяти наземных пиротехнических фонтанов, отбрасывающих огненные искры высотой до семи метров. Следом в небо взлетят 182 залпа фейерверка. Салют завершится запуском римских свечей и пиротехнических ракет, которые взлетят на высоту 100 метров.

Напомним, главный фейерверк новогоднего Томска состоится в ночь на 1 января на площади Новособорной. Начало в 1.00.

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