Томск попал в рейтинг IT-экспорта по версии компании «РУССОФТ»

Томский Обзор / Фото: 26 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

Томск вошел в рейтинг экспортирующих IT-регионов, составленный компанией «РУССОФТ», сообщает региональный инновационный портал.

В рейтинг Томская область вошла по инициативе компании SibEDGE, которая является одним их членов правления «РУССОФТА». Как отмечается в исследовании, в этом году Томск стал отдельным субъектом на IT-карте России и занял уверенную стартовую позицию.

Рейтинг НП «РУССОФТ» считается одним из самых влиятельных в IT-отрасли России. В 2017 году в 14-ом по счету исследовании приняли участие 150 российских IT-компаний. Согласно результатам, в уходящем году объем зарубежных продаж ПО и услуг по разработке в нашей стране достиг $7, 5 млрд. Сегодня активно развивается экспорт в страны Европы и Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, странах Арабского мира.

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