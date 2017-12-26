В новогоднюю ночь проезд в Томске будет стоить 30-35 рублей

Томский Обзор / Фото: 26 декабря 2017 // Фото: Владимир Дударев

В Новый год и рождественские каникулы городской транспорт в Томске будет работать по отдельному расписанию.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, 31 декабря большая часть муниципального горэлектротранспорта продолжит свою работу до 22.00. В новогоднюю ночь, с 22.00 31 декабря до 6.00 1 января на линии будут работать 4 трамвая. Трамвай по маршрутам №№ 1, 2, 2а закончат работу в 4.00.

С 21.00 до 4.00 на линию выйдут 5 троллейбусов, курсирующих по маршрутам №№ 1, 2, 3 и 6. Троллейбус по маршруту № 6 будет работать до 5.28 по маршруту: Троллейбусное дело – пл.Ленина - АРЗ.

В понедельник, 1 января, трамваи и троллейбусы начнут работу с 8.00 в соответствии с расписанием выходного дня. В таком режиме они будут работать 1-8 января.

Работу в новогоднюю ночь организуют и ряд предпринимателей – перевозчиков, с которыми мэрия Томска заключила муниципальные контракты.

Так, до 6.00 1 января будут работать 15 автобусов маршрута №2;

до 4.00 на линии будут работать 4 автобуса маршрута № 22, 4 автобуса маршрута № 25/52, 4 автобуса по маршруту № 30/33;

до 2 часов – 3 автобуса маршрута № 3, 4 автобуса маршрута № 16, 2 автобуса маршрута №№36/37 (от Лагерного сада), 4 автобуса маршрута № 53.

По информации представителей компаний-перевозчиков, стоимость проезда в автобусах в новогоднюю ночь, с 23.30 31 декабря до 6.00 1 января, составит не более 30-35 рублей для разных категорий пассажиров. Стоимость проезда в горэлектротранспорте в праздничные дни не изменится.

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