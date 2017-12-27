В январе томичей ждут крещенские купания на Белом озере

27 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В новом, 2018 году, в Томске на Белом озере пройдут традиционные крещенские купания с крестным ходом, сообщает пресс-служба мэрии.

Мероприятие пройдет 19 января. В 12.00 стартует крестный ход от Воскресенской церкви до Белого озера. С 12.15 до 12.30 у водоема пройдет обряд освящения воды. Сами купания начнутся в 12.30 и продлятся до 20.00.

Всем участникам будут предоставлены специально оборудованные купели, палатки для переодевания и горячий чай. Безопасность на месте купаний обеспечат сотрудники отдела ГИМС МЧС России по Томской области. Также на территории озера будет организовано дежурство «скорой».

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