Еще одного сотрудника Томского политеха подозревают в коррупции — источник

27 декабря 2017 / Томский Обзор

Сотрудники правоохранительных органов задержали доцента Томского политехнического университета (ТПУ) по подозрению в получении взяток, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«Региональное управление ФСБ установило, что доцент регулярно брал взятки у студентов за сдачу экзаменов. Сегодня подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что следственное управление СКР по Томской области на основании полученных от ФСБ материалов возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

«Интерфакс» пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов в связи с данной информацией.

Это не первый случай задержания сотрудника ТПУ по подозрению в коррупционном преступлении за последнее время.

Так, в середине декабря сотрудники регионального управления ФСБ задержали проректора ТПУ по науке и инновациям Сергея Байдали по подозрению в мошенничестве, он арестован.

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