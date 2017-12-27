Томский автовокзал сделали доступнее для маломобильных групп населения

Томский Обзор / Фото: 27 декабря 2017 // Фото: PIxabay.com

В уходящем году на реконструкцию томского автовокзала из областного бюджета было выделено 1,4 млн рублей. После проведения работ вокзал стал доступнее для маломобильных групп населения, в том числе людей с ослабленным слухом и зрением, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В 2016 году автовокзал оборудовали пандусами. В 2017 году в здании расширили дверные проемы, на входе и выходе установили электронные раздвижные двери. Для обозначения путей движения и более легкой ориентации в помещении наклеены маркировочные ленты, а также смонтированы светоотражающие устройства, дублирующие системы оповещения.

Кроме того, в здании автовокзала проведена реконструкция санитарно-гигиенических помещений и зон оказания услуг, в том числе кассовых зон. Для удобства «особенных» пассажиров переустроены (опущены ниже) окна касс, а также установлено оборудование для слабослышащих людей, работающее через WiFi.

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