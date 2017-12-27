В новогодние праздники больницы Томской области будут работать по специальному графику
С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года медицинские учреждения Томской области будут работать по специальному графику, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В праздники график работы «Скорой медицинской помощи» как в Томске, так и районах останется неизменным (ежедневно, круглосуточно). Вызов с городского телефона — 03, с мобильного — 103. По этому же номеру можно узнать, какой стационар Томска дежурит по «скорой», и самостоятельно обратиться в приемный покой. То же правило действует и для сельчан.
Уточнить график работы медучреждений региона и аптек в каникулы можно в круглосуточной справочной службе Центра медицинской и фармацевтической информации. Тел. 516-616 (бесплатно для жителей Томска), 8-800-350-8850 (бесплатно для жителей районов Томской области).
График работы травматологических пунктов в Томске (круглосуточно)
Больница скорой медицинской помощи № 2 (детский травмпункт) — с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года будет оказывать круглосуточную медицинскую помощь детям (Томск, ул. О. Кошевого, 72, тел. 45-19-04).
Круглосуточное оказание травматолого-ортопедической помощи взрослым будет осуществляться в следующих медицинских учреждениях:
- Городская клиническая больница № 3, Томск, ул. Нахимова, 3, тел. 41-98-49;
- Медико-санитарная часть № 2, приемное отделение, Томск, ул. Бела Куна, 3, тел. 64-46-26;
- Поликлиника № 3, поликлиническое отделение № 2, ул. Профсоюзная, 16, тел. 46-01-58;
- ЦСМ Клиника больничная, ул. Больничная, 11-г, тел. 30-94-11.
Круглосуточное оказание неотложной помощи населению по профилю «офтальмология» с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года осуществляют:
- Томская областная клиническая больница, Томск, ул. Ивана Черных, 96;
- Клиники СибГМУ, Томск, пр. Ленина, 4.
График работы Томской областной клинической больницы по оказанию неотложной помощи населению по профилю «челюстно-лицевая хирургия»:
- 30 декабря 2017 года — с 14 до 9 часов 31 декабря 2017 года;
- 31 декабря 2017 года — с 14 до 9 часов 1 января 2018 года;
- 1 января 2018 года — с 14 до 9 часов 2 января 2018 года;
- 2 января 2018 года — с 14 до 9 часов 3 января 2018 года;
- 3 января 2018 года — с 14 до 9 часов 4 января 2018 года;
- 4 января 2018 года — с 14 до 9 часов 5 января 2018 года;
- 5 января 2018 года — с 14 до 9 часов 6 января 2018 года;
- 6 января 2018 года — с 14 до 9 часов 7 января 2018 года;
- 7 января 2018 года — с 14 до 9 часов 8 января 2018 года;
- 8 января 2018 года — с 14 до 8 часов 9 января 2018 года.
График работы дежурных хирургических кабинетов
30 декабря 2017 года
- «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», приемное отделение (ул. Нахимова, 3), с 10 до 15 часов.
- «Поликлиника № 10» (пр. Мира, 17), с 10 до 15 часов.
31 декабря 2017 года
- «Медико-санитарная часть № 2», приемное отделение (ул. Бела Куна, 3), с 10 до 15 часов.
- «Межвузовская поликлиника» (ул. Киевская, 74), с 10 до 15 часов.
1 января 2018 года
- «Поликлиника № 8» (пр. Комсомольский, 62), c 10 до 15 часов.
- «Поликлиника № 4» (ул. 79 Гв. Дивизии, 3/2), с 10 до 15 часов.
2 января 2018 года
- «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», приемное отделение (ул. Нахимова, 3), с 10 до 15 часов.
- «Поликлиника № 3», поликлиническое отделение №2 (ул. Профсоюзная, 16), с 10 до 15 часов.
3 января 2018 года
- «Медико-санитарная часть № 2», приемное отделение (ул. Бела Куна, 3), с 10 до 15 часов.
- «Поликлиника № 1» (пр. Ленина, 51), c 10 до 15 часов.
4 января 2018 года
- «Больница № 2», поликлиническое отделение № 2 (ул. Гагарина, 4), c 10 до 15 часов. «Поликлиника № 10» (пр. Мира, 17), с 10 до 15 часов.
5 января 2018 года
- «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», приемное отделение (ул. Нахимова, 3), с 10 до 15 часов.
- «Поликлиника № 4» (ул. 79 Гв. Дивизии, 3/2), с 10 до 15 часов.
6 января 2018 года
- «Медико-санитарная часть № 2», приемное отделение (ул. Бела Куна, 3), с 10 до 15 часов.
- «Поликлиника № 1» (пр. Ленина, 51), c 10 до 15 часов.
7 января 2018 года
- «МСЧ «Строитель» (ОВП, пр. Фрунзе, 116), c 10 до 15 часов.
- «Поликлиника № 3», поликлиническое отделение № 2 (ул. Профсоюзная, 16), с 10 до 15 часов.
8 января 2018 года
- «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», приемное отделение (ул. Нахимова, 3), с 10 до 15 часов.
- «Поликлиника № 10» (пр. Мира, 17), с 10 до 15 часов.
Режим работы Томского областного наркологического диспансера (Томск, ул. Лебедева, 4)
- Медицинское освидетельствование на состояние опьянения, установка факта употребления алкоголя и наркотических веществ, в том числе по личному заявлению граждан, проводится круглосуточно.
- Пункт оказания неотложной медицинской помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения (ул. Рабочая, 21-а) работает круглосуточно.