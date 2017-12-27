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В новогодние праздники больницы Томской области будут работать по специальному графику

Томские новости, ❄ Новый год 🎁, Социальная сфера, медицина здравоохранение больницы Томской области медучреждения в новый год В новогодние праздники больницы Томской области будут работать по специальному графику

С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года медицинские учреждения Томской области будут работать по специальному графику, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В праздники график работы «Скорой медицинской помощи» как в Томске, так и районах останется неизменным (ежедневно, круглосуточно). Вызов с городского телефона — 03, с мобильного — 103. По этому же номеру можно узнать, какой стационар Томска дежурит по «скорой», и самостоятельно обратиться в приемный покой. То же правило действует и для сельчан.

Уточнить график работы медучреждений региона и аптек в каникулы можно в круглосуточной справочной службе Центра медицинской и фармацевтической информации. Тел. 516-616 (бесплатно для жителей Томска), 8-800-350-8850 (бесплатно для жителей районов Томской области).

График работы травматологических пунктов в Томске (круглосуточно)

Больница скорой медицинской помощи № 2 (детский травмпункт) — с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года будет оказывать круглосуточную медицинскую помощь детям (Томск, ул. О. Кошевого, 72, тел. 45-19-04).

Круглосуточное оказание травматолого-ортопедической помощи взрослым будет осуществляться в следующих медицинских учреждениях:

Круглосуточное оказание неотложной помощи населению по профилю «офтальмология» с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года осуществляют:

График работы Томской областной клинической больницы по оказанию неотложной помощи населению по профилю «челюстно-лицевая хирургия»:

График работы дежурных хирургических кабинетов

30 декабря 2017 года

31 декабря 2017 года

1 января 2018 года

2 января 2018 года

3 января 2018 года

4 января 2018 года

5 января 2018 года

6 января 2018 года

7 января 2018 года

8 января 2018 года

Режим работы Томского областного наркологического диспансера (Томск, ул. Лебедева, 4)

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