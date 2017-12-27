В новогодние праздники больницы Томской области будут работать по специальному графику

27 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года медицинские учреждения Томской области будут работать по специальному графику, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В праздники график работы «Скорой медицинской помощи» как в Томске, так и районах останется неизменным (ежедневно, круглосуточно). Вызов с городского телефона — 03, с мобильного — 103. По этому же номеру можно узнать, какой стационар Томска дежурит по «скорой», и самостоятельно обратиться в приемный покой. То же правило действует и для сельчан.

Уточнить график работы медучреждений региона и аптек в каникулы можно в круглосуточной справочной службе Центра медицинской и фармацевтической информации. Тел. 516-616 (бесплатно для жителей Томска), 8-800-350-8850 (бесплатно для жителей районов Томской области).

График работы травматологических пунктов в Томске (круглосуточно)

Больница скорой медицинской помощи № 2 (детский травмпункт) — с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года будет оказывать круглосуточную медицинскую помощь детям (Томск, ул. О. Кошевого, 72, тел. 45-19-04).

Круглосуточное оказание травматолого-ортопедической помощи взрослым будет осуществляться в следующих медицинских учреждениях:

Городская клиническая больница № 3, Томск, ул. Нахимова, 3, тел. 41-98-49;

Медико-санитарная часть № 2, приемное отделение, Томск, ул. Бела Куна, 3, тел. 64-46-26;

Поликлиника № 3, поликлиническое отделение № 2, ул. Профсоюзная, 16, тел. 46-01-58;

ЦСМ Клиника больничная, ул. Больничная, 11-г, тел. 30-94-11.

Круглосуточное оказание неотложной помощи населению по профилю «офтальмология» с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года осуществляют:

Томская областная клиническая больница, Томск, ул. Ивана Черных, 96;

Клиники СибГМУ, Томск, пр. Ленина, 4.

График работы Томской областной клинической больницы по оказанию неотложной помощи населению по профилю «челюстно-лицевая хирургия»:

30 декабря 2017 года — с 14 до 9 часов 31 декабря 2017 года;

31 декабря 2017 года — с 14 до 9 часов 1 января 2018 года;

1 января 2018 года — с 14 до 9 часов 2 января 2018 года;

2 января 2018 года — с 14 до 9 часов 3 января 2018 года;

3 января 2018 года — с 14 до 9 часов 4 января 2018 года;

4 января 2018 года — с 14 до 9 часов 5 января 2018 года;

5 января 2018 года — с 14 до 9 часов 6 января 2018 года;

6 января 2018 года — с 14 до 9 часов 7 января 2018 года;

7 января 2018 года — с 14 до 9 часов 8 января 2018 года;

8 января 2018 года — с 14 до 8 часов 9 января 2018 года.

График работы дежурных хирургических кабинетов

30 декабря 2017 года

«Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», приемное отделение (ул. Нахимова, 3), с 10 до 15 часов.

«Поликлиника № 10» (пр. Мира, 17), с 10 до 15 часов.

31 декабря 2017 года

«Медико-санитарная часть № 2», приемное отделение (ул. Бела Куна, 3), с 10 до 15 часов.

«Межвузовская поликлиника» (ул. Киевская, 74), с 10 до 15 часов.

1 января 2018 года

«Поликлиника № 8» (пр. Комсомольский, 62), c 10 до 15 часов.

«Поликлиника № 4» (ул. 79 Гв. Дивизии, 3/2), с 10 до 15 часов.

2 января 2018 года

«Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», приемное отделение (ул. Нахимова, 3), с 10 до 15 часов.

«Поликлиника № 3», поликлиническое отделение №2 (ул. Профсоюзная, 16), с 10 до 15 часов.

3 января 2018 года

«Медико-санитарная часть № 2», приемное отделение (ул. Бела Куна, 3), с 10 до 15 часов.

«Поликлиника № 1» (пр. Ленина, 51), c 10 до 15 часов.

4 января 2018 года

«Больница № 2», поликлиническое отделение № 2 (ул. Гагарина, 4), c 10 до 15 часов. «Поликлиника № 10» (пр. Мира, 17), с 10 до 15 часов.

5 января 2018 года

«Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», приемное отделение (ул. Нахимова, 3), с 10 до 15 часов.

«Поликлиника № 4» (ул. 79 Гв. Дивизии, 3/2), с 10 до 15 часов.

6 января 2018 года

«Медико-санитарная часть № 2», приемное отделение (ул. Бела Куна, 3), с 10 до 15 часов.

«Поликлиника № 1» (пр. Ленина, 51), c 10 до 15 часов.

7 января 2018 года

«МСЧ «Строитель» (ОВП, пр. Фрунзе, 116), c 10 до 15 часов.

«Поликлиника № 3», поликлиническое отделение № 2 (ул. Профсоюзная, 16), с 10 до 15 часов.

8 января 2018 года

«Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», приемное отделение (ул. Нахимова, 3), с 10 до 15 часов.

«Поликлиника № 10» (пр. Мира, 17), с 10 до 15 часов.

Режим работы Томского областного наркологического диспансера (Томск, ул. Лебедева, 4)

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения, установка факта употребления алкоголя и наркотических веществ, в том числе по личному заявлению граждан, проводится круглосуточно.

Пункт оказания неотложной медицинской помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения (ул. Рабочая, 21-а) работает круглосуточно.

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