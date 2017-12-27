Томску подарили новый мини-погрузчик

В Томске появилась новая техника для механизированных работ на территориях, требующих бережного содержания. Представители компании «СК «СПБ Гранит», которая занималась реконструкцией подпорной стенки на проспекте Ленина, в том числе облицовкой ее в гранит, передала в дар администрации Томска новый мини- погрузчик «Avant», сообщает пресс-служба мэрии.

«Такую компактную, но универсальную технику точно надо использовать в центре города, где все в граните – от Главпочтамта до Плеханова. Начать с этого участка, а затем использовать на других участках проспекта Ленина. Здесь есть небольшой шнекоротор, есть моечное оборудование, которое поможет увлажнять и мыть тротуары в летнее время» – сказал глава Томска Иван Кляйн.

Мини- погрузчик финского производства укомплектован также щетками и мойкой высокого давления для фронтальной уборки подпорных стен. По мнению Ивана Кляйна, новогодний подарок пришелся городу как нельзя кстати.

«От традиционных методов уборки нужно уходить. Конечно, пока на лестничных площадках будем применять ручной труд с определенным инструментом, пластиковыми наконечниками лопат, мягкими метлами. Но там где позволяют условия, убирать нужно механизированной техникой»– добавил мэр.

Стоимость погрузчика, включая навесное оборудование – 4 млн рублей. Среди характеристик - грузоподъемность до 1400 кг, высота подъема до 3 метров. Машина проста в управлении и эксплуатации, при этом отличается высокой производительностью труда и может использоваться в любое время года.

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