Власти Томска склоняются к замене троллейбусов автобусами на газу

27 декабря 2017 / Томский Обзор

Полувековая история томского троллейбуса вскоре может подойти к концу: спикер думы Томска Сергей Панов и мэр Иван Кляйн за последние дни сделали заявления, в которых прослеживаются созревшие планы городских властей отказаться от этого вида транспорта в пользу автобусов на газомоторном топливе, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Иван Кляйн сообщил во вторник журналистам, что в проекте стратегии развития муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ, эксплуатирует электротранспорт) предложено два варианта дальнейшего развития. Первый вариант предполагает замену троллейбусов на электробусы, второй вариант — замену на автобусы, работающие на газомоторном топливе.

«Надо смотреть то, что подъемно будет нам. (. . .) Пока склоняемся к тому, что электромобили — это будущее. А на перспективу в 10 лет, все же, наверное, автобусы на газу», — сказал Иван Кляйн.

По его словам, замена троллейбусов на автобусы может происходить поэтапно в течение 5 лет. «Пустить смешанные маршруты — троллейбусно-автобусные, чтобы мы могли за счет субсидии покупать автобусы, старые троллейбусы (выставлять — ИФ) на продажу и постепенно решить вопрос с заменой троллейбусов на автобусы», — пояснил он.

Окончательные параметры стратегии будут ясны к 15 января.

«Пока не до конца просчитана финансовая схема», — уточнил он.

На сегодняшний день в парке ТТУ насчитывается 134 единицы техники, в том числе 88 троллейбусов и 46 трамваев.

«Техника на 85% изношена. (. . .) ТТУ сегодня в очень сложном финансовом положении», — констатировал мэр, отметив, что ежегодно предприятие получает из городского бюджета около 250 млн рублей дотаций.

При этом он подчеркнул, что трамвайную сеть планируется развивать, хотя закупить современный подвижной состав все равно не представляется возможным. «Трамвай стоит порядка 40 млн рублей. Купить 100 трамваев, которые нам необходимы, — это 4 млрд рублей. Мы никогда себе позволить такого не сможем. Мы вынуждены будем трамваи развивать и поддерживать, но либо с использованием „бэушных“ (бывших в употреблении — прим.ред.), либо искать иные варианты», — сказал Иван Кляйн.

Сергей Панов в пятницу на встрече с журналистами заявил, что каким бы ни было решение относительно троллейбуса, оно не должно быть резким.

«Моя позиция: однозначно это должно быть крайне плавное решение, эволюционным способом», — подчеркнул он.

Ссылаясь на данные мэрии, Сергей Панов пояснил, что троллейбусы часто останавливаются из-за порывов контактной сети.

«Это парализует работу троллейбусов и другого транспорта, автомобилей», — отметил председатель гордумы.

«Предлагают автобусы на газу. Вроде бы, действительно, разумно. Как сделать так, чтобы жители не почувствовали минусов — это еще надо подумать», — отметил спикер.

Идею развития электробусов в Томске С.Панов назвал «крайне сомнительной». «Говорят, что есть такие электробусы, которые не боятся холода. Но надо посмотреть, где это еще есть, прежде чем в Томск везти», — добавил он.

Троллейбусная сеть в Томске появилась в 1967 году. На пике развития в конце 2012 года эксплуатировалось восемь маршрутов, к настоящему времени регулярно перевозки осуществляются по четырем маршрутам, еще по двум — нерегулярно.

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