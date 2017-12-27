В новогодние праздники томские аптеки будут работать по специальному графику (РЕЖИМ РАБОТЫ)
В конце декабря и начале января томские аптеки будут дежурить и работать по праздничному графику, сообщает пресс-служба мэрии.
Так 1 и 7 января - выходной день во всех муниципальных аптеках, кроме аптеки №10 (ул. Герцена, 55), которая работает круглосуточно в течение всех новогодних праздников.
31 декабря муниципальные аптеки, за исключением аптек по ул. Пушкина, 52 г, ул. Королева, 4, Профсоюзная, 16, Репина, 12 будут работать до 17 часов.
2 января - выходной день у аптек по ул. Пушкина, 52 г, Королева, 4, Профсоюзная, 16, Репина, 12, Иркутский тракт, 156 и Кутузова, 8. Остальные аптеки будут работать.
3 января – будут работать все аптеки, кроме учреждения по ул. Репина, 12.
4-6 января – рабочие дни во всех учреждениях. 6 января не будет работать аптека по ул. Репина, 12.
8 января – рабочий день во всех аптеках, за исключением учреждений по ул. Пушкина, 52 г, Репина, 12 и Кутузова,8.
Предварительный заказ и доставка лекарств на дом не осуществляется.
«Губернская аптека» (пр. Ленина, 54) 31 декабря будет работать с 8 до 20 часов, 1 января – с 9 до 20 часов, 2-6 января – с 9 до 21 часа, 7 января – с 9 до 20 часов, 8 января – с 9 до 21 часа.
Льготный отдел филиала «Губернской аптеки» будет работать 4, 5 и 8 января с 10 до 16 часов.
Также пять травмпунктов будут круглосуточно дежурить в Томске в новогодние праздники: четыре для взрослых – в горбольнице №3, медсанчасти №2, Центре семейной медицины (Больничная, 11г) и в поликлинике №3, и один для детей – в Больнице скорой медицинской помощи №2.
Для детей в Томске будет также работать травмпункт – в больнице скорой №2 (ул. О. Кошевого, 72, тел. 45-19-04), для взрослых – в горбольнице №3 (ул. Нахимова, 3, тел. 41-98-49), медсанчасти № 2 (ул. Бела Куна, 3, тел. 64-46-26), поликлинике № 3 (ул. Профсоюзная, 16, тел. 46-01-58) и Центре семейной медицины (Больничная, 11г, тел. 30-94-11).
Кроме того, для оказания неотложной помощи населению по профилю «офтальмология» будут круглосуточно дежурить клиники Сибирского государственного медицинского университета (пр. Ленина, 4) и Томская областная клиническая больница (ул. И. Черных, 96). Также ОКБ будет оказывать помощь по профилю «челюстно-лицевая хирургия»: с 30 декабря по 9 января медики будут принимать пациентов ежедневно с 14 и до 9 часов следующего дня.
Уточнить график работы медучреждений региона и аптек в каникулы можно в круглосуточной справочной службе Центра медицинской и фармацевтической информации по телефонам 516-616 (бесплатно для жителей Томска) и 8-800-350-8850 (бесплатно для жителей районов Томской области).
С режимом работы аптек можно ознакомиться в таблице:
|
Филиалы УМП «Томскфармация»
|
30.12.17
|
31.12.17
|
01.01.18
|
02.01.18
|
03.01.18
|
04.01.18
|
05.01.18
|
06.01.18
|
07.01.18
|
08.01.18
|Аптека 1
|09-19
|
09-17
|
вых
|
10-19
|
09-19
|
09-19
|
09-19
|
09-19
|
вых
|
10-18
|Аптека 2 - л
|10-19
|
10-17
|
вых
|
10-17
|
10-17
|
10-19
|
10-19
|
10-19
|
вых
|
10-19
|Аптека 6 - л
|10-17
|
вых
|
вых
|
вых
|
10-17
|
10-17
|
10-17
|
10-17
|
вых
|
вых
|Аптека 7 - л
|10-17
|
вых
|
вых
|
вых
|
10-17
|
10-17
|
10-17
|
вых
|
вых
|
10-17
|Аптека 9
|10-19
|
10-17
|
вых
|
10-19
|
10-19
|
10-19
|
10-19
|
10-19
|
вых
|
10-19
|Аптека 10
|
круглосуточно
|Аптека 46 - л
|09-14
|
вых
|
вых
|
вых
|
09-14
|
09-14
|
09-14
|
09-14
|
вых
|
09-14
|Аптека 47 - л
|10-16
|
вых
|
вых
|
вых
|
вых
|
10-17
|
10-17
|
вых
|
вых
|
вых
|Аптека 48 - л
|09-19
|
09-17
|
вых
|
10-18
|
10-18
|
09-19
|
09-19
|
09-19
|
вых
|
09-19
|Аптека 53 - л
|10-18
|
10-17
|
вых
|
10-18
|
10-18
|
10-18
|
10-18
|
10-18
|
вых
|
10-18
|Аптека 58
|10-17
|
10-17
|
вых
|
вых
|
10-17
|
10-17
|
10-17
|
10-17
|
вых
|
10-17
|Аптека 69
|09-18
|
10-17
|
вых
|
10-17
|
10-17
|
10-18
|
10-18
|
10-18
|
вых
|
09-18
|Аптека 75 - л
|10-18
|
10-17
|
вых
|
10-18
|
10-18
|
10-18
|
10-18
|
10-18
|
вых
|
10-18
|Аптека 78
|10-19
|
10-17
|
вых
|
10-18
|
10-18
|
10-18
|
10-18
|
10-18
|
вых
|
10-18
|Аптечный пункт 5
|09-19
|
вых
|
вых
|
вых
|
09-19
|
09-19
|
09-19
|
09-14
|
вых
|
вых