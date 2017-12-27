В новогодние праздники томские аптеки будут работать по специальному графику (РЕЖИМ РАБОТЫ)

Томский Обзор / Фото: 27 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

В конце декабря и начале января томские аптеки будут дежурить и работать по праздничному графику, сообщает пресс-служба мэрии.

Так 1 и 7 января - выходной день во всех муниципальных аптеках, кроме аптеки №10 (ул. Герцена, 55), которая работает круглосуточно в течение всех новогодних праздников.

31 декабря муниципальные аптеки, за исключением аптек по ул. Пушкина, 52 г, ул. Королева, 4, Профсоюзная, 16, Репина, 12 будут работать до 17 часов.

2 января - выходной день у аптек по ул. Пушкина, 52 г, Королева, 4, Профсоюзная, 16, Репина, 12, Иркутский тракт, 156 и Кутузова, 8. Остальные аптеки будут работать.

3 января – будут работать все аптеки, кроме учреждения по ул. Репина, 12.

4-6 января – рабочие дни во всех учреждениях. 6 января не будет работать аптека по ул. Репина, 12.

8 января – рабочий день во всех аптеках, за исключением учреждений по ул. Пушкина, 52 г, Репина, 12 и Кутузова,8.

Предварительный заказ и доставка лекарств на дом не осуществляется.

«Губернская аптека» (пр. Ленина, 54) 31 декабря будет работать с 8 до 20 часов, 1 января – с 9 до 20 часов, 2-6 января – с 9 до 21 часа, 7 января – с 9 до 20 часов, 8 января – с 9 до 21 часа.

Льготный отдел филиала «Губернской аптеки» будет работать 4, 5 и 8 января с 10 до 16 часов.

Также пять травмпунктов будут круглосуточно дежурить в Томске в новогодние праздники: четыре для взрослых – в горбольнице №3, медсанчасти №2, Центре семейной медицины (Больничная, 11г) и в поликлинике №3, и один для детей – в Больнице скорой медицинской помощи №2.

Для детей в Томске будет также работать травмпункт – в больнице скорой №2 (ул. О. Кошевого, 72, тел. 45-19-04), для взрослых – в горбольнице №3 (ул. Нахимова, 3, тел. 41-98-49), медсанчасти № 2 (ул. Бела Куна, 3, тел. 64-46-26), поликлинике № 3 (ул. Профсоюзная, 16, тел. 46-01-58) и Центре семейной медицины (Больничная, 11г, тел. 30-94-11).

Кроме того, для оказания неотложной помощи населению по профилю «офтальмология» будут круглосуточно дежурить клиники Сибирского государственного медицинского университета (пр. Ленина, 4) и Томская областная клиническая больница (ул. И. Черных, 96). Также ОКБ будет оказывать помощь по профилю «челюстно-лицевая хирургия»: с 30 декабря по 9 января медики будут принимать пациентов ежедневно с 14 и до 9 часов следующего дня.

Уточнить график работы медучреждений региона и аптек в каникулы можно в круглосуточной справочной службе Центра медицинской и фармацевтической информации по телефонам 516-616 (бесплатно для жителей Томска) и 8-800-350-8850 (бесплатно для жителей районов Томской области).

С режимом работы аптек можно ознакомиться в таблице:

Филиалы УМП «Томскфармация» 30.12.17 31.12.17 01.01.18 02.01.18 03.01.18 04.01.18 05.01.18 06.01.18 07.01.18 08.01.18 Аптека 1 09-19 09-17 вых 10-19 09-19 09-19 09-19 09-19 вых 10-18 Аптека 2 - л 10-19 10-17 вых 10-17 10-17 10-19 10-19 10-19 вых 10-19 Аптека 6 - л 10-17 вых вых вых 10-17 10-17 10-17 10-17 вых вых Аптека 7 - л 10-17 вых вых вых 10-17 10-17 10-17 вых вых 10-17 Аптека 9 10-19 10-17 вых 10-19 10-19 10-19 10-19 10-19 вых 10-19 Аптека 10 круглосуточно Аптека 46 - л 09-14 вых вых вых 09-14 09-14 09-14 09-14 вых 09-14 Аптека 47 - л 10-16 вых вых вых вых 10-17 10-17 вых вых вых Аптека 48 - л 09-19 09-17 вых 10-18 10-18 09-19 09-19 09-19 вых 09-19 Аптека 53 - л 10-18 10-17 вых 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 вых 10-18 Аптека 58 10-17 10-17 вых вых 10-17 10-17 10-17 10-17 вых 10-17 Аптека 69 09-18 10-17 вых 10-17 10-17 10-18 10-18 10-18 вых 09-18 Аптека 75 - л 10-18 10-17 вых 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 вых 10-18 Аптека 78 10-19 10-17 вых 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 вых 10-18 Аптечный пункт 5 09-19 вых вых вых 09-19 09-19 09-19 09-14 вых вых

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