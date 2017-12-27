Томские ученые выясняют, где «зимовали» мамонты

27 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: из архива Сергея Лещинского

Ученые ГГФ Томского госунивреистета и Университета Вроцлава (Польша) проводят совместные исследования мамонтовой фауны.

Как сообщает пресс-служба томского вуза, палеонтологи изучают остатки самых крупных животных на Земле, найденных в разных уголках мира, и проводят их сравнительный анализ. Это помогает установить, какими болезнями страдали шерстистые мамонты в период, предшествующий их вымиранию, и на каких территориях они переживали неблагоприятные времена.

«Мы изучаем остатки ископаемых животных, найденных в разных странах – Польше, Чехии, Германии, Австрии, Украине, Беларуси и России. На территории Западной Сибири есть несколько уникальных местонахождений, включая одно из крупнейших в Евразии «кладбище» мамонтов в урочище Волчья Грива (Новосибирская область), исследуемое учеными ТГУ», – рассказывает доктор биологии Вроцлавского университета, сотрудник лаборатории континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ГГФ Кшиштоф Стефаняк.

По словам польского палеонтолога, на костях древних животных можно обнаружить следы болезней, идентичных человеческим, например, остеопороза, артроза, а также других патологий скелетной системы. Это говорит о том, что десятки тысяч лет назад в разных точках Северного полушария происходили однонаправленные природные процессы. Менялся геохимический состав почв и, как следствие, растительность. Это привело к дефициту жизненно важных микро- и макроэлементов в питании крупных травоядных животных.

Датирование остатков мамонтов и использование результатов исследований палео-ДНК позволяют реконструировать миграционные пути крупнейших млекопитающих позднего плейстоцена в поисках условий, подходящих для жизни.

Как отмечает польский ученый, метод палео-ДНК дает очень много любопытной информации. Например, палеонтологи выяснили, что в плейстоцене во время ледниковых периодов теплолюбивая фауна перемещалась на юг Европы, где находились рефугиумы – места, в которых животные переживали неблагоприятные геологические эпизоды. А на территорию Центральной Европы (в том числе современной Польши) из Сибири и Центральной Азии приходили животные, адаптированные к существованию в холодных степях, – мамонты, шерстистые носороги, большерогие олени, бизоны и другие виды. Когда наступало потепление, «холодная» фауна уходила из Европы назад в Сибирь.

«Сейчас часто говорят о потеплении климата. Результаты многих исследований свидетельствуют о том, что такие периоды были на Земле уже много раз. Поэтому изучать прошлое и понимать процессы, которые происходили раньше, очень важно. Это поможет спрогнозировать, что ждет нашу планету в ближайшие сотни и тысячи лет», – говорит Кшиштоф Стефаняк.

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