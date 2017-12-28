В новогодние праздники для томичей будут круглосуточно работать телефоны экстренных служб

Томский Обзор / Фото: 28 декабря 2017 // Фото: Владимир Дударев

Во всех подразделениях мэрии Томска и в районных администрациях в праздничные дни будут дежурить специалисты, которые обеспечат координацию действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сообщить о пожарах томичи смогут с помощью мобильных по тел. 101, вызвать сотрудников полиции - по тел. 102, сотрудников скорой медицинской помощи – по тел. 103, специалистов газовой службы – по тел. 104.

Также горожане в случае необходимости могут вызвать сотрудников поисково-спасательной службы по тел. 003, 76-00-46; позвонить в бюро регистрации несчастных случаев по тел. 41-33-41.

На сайте администрации Томска в помощь жителям размещены телефоны других экстренных служб. Также можно обращаться в Оперативно-дежурную службу Томска по телефону 005.

Информацию о дежурствах стационаров Томска по скорой медицинской помощи можно получить по телефону Станции скорой медицинской помощи - 03 или 103 (с мобильных телефонов).

Тэги/темы: