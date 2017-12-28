Томская область увеличит долю негосударственных организаций в предоставлении соцуслуг

28 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Власти Томской области планируют расширить участие негосударственных организаций в оказании социальных услуг, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Конкурентная политика является одним из ключевых инструментов повышения качества и уровня жизни населения. На социально значимых рынках мы ставим задачу обеспечить более широкий доступ негосударственных организаций к оказанию услуг жителям региона, в том числе с использованием мер поддержки по программам развития малого и среднего предпринимательства», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора по экономике Андрея Антонова.

К социально значимым рынкам относятся, в частности, детский отдых и оздоровление, социальное обслуживание, медицинские услуги, а также дошкольное и дополнительное образование. В социальном обслуживании по отдельным направлениям негосударственные организации занимают около 20% рынка.

При этом общая сумма, которая может быть предложена в сфере организации детского отдыха, социального обслуживание и медицины — 159,6 млн рублей в год.

Для расширения негосударственного сектора на этих рынках предполагается определить конкретные направления, а также организовать обучающие семинары и консультации для сотрудников организаций, в том числе по вопросам источников финансирования.

В настоящее время в негосударственном секторе рынка дошкольного образования в регионе работает 51 организация, в 2017 году в частных садах и группах создано 590 мест.

Кроме того, в реализации дополнительных образовательных программ принимают участие более 50 негосударственных организаций, в текущем году впервые две организации начали работать в направлении предоставления психолого-педагогических услуг детям с особенностями развития.

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