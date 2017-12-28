На «Ёлке отличников» побывали 500 школьников Томска (ФОТО)

28 декабря 2017 / Томский Обзор

В среду, 27 декабря, в областном драматическом театре прошла «Ёлка отличников», на которую собрались 500 третьеклассников школ Томска, отличившихся особыми успехами в учебе, спорте и творчестве. Их приветствовал мэр Томска Иван Кляйн, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Артисты томского драматического театра покажут вам замечательный спектакль, который расскажет вам о великой силе добра. Я от всей души желаю вам в наступающем Новом году добра и света, счастья и здоровья, отличных оценок и новых побед!» – сказал глава города.

Для школьников на сцене Драмтеатра прошел спектакль «Маленькая баба Яга» по мотивам сказочной повести немецкого писателя Отфрида Пройслера о шаловливой, но доброй и справедливой ведьмочке, которая нарушает все правила, принятые в обществе ведьм.

Фото: Вероника Белецкая

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