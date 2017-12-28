Каток и горки на Ново-Соборной в Томске откроют завтра

28 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Горки и каток площади Новособорной откроются для томичей в пятницу, 29 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее из-за повышения уличной температуры в Томске, ледовое покрытие на этих объектах стало рыхлым и небезопасным для катания. По поручению мэра с начала недели ледовая и деревянная горка, а также каток в пер.Томский были временно закрыты для посещения.

Со вторника рабочие приступили к регламентным работам на объекте. Для восстановления ледового покрытия требовалось снять поврежденный рыхлый лед, очистить поверхности катка и скатов горок, а затем снова залить верхний слой ледового покрытия. Сегодня рабочие приступают к финальной стадии работ.

Ожидается, что уже в пятницу объекты заработают в обычном режиме.

«Задача городских властей на протяжении всей зимы – следить за содержанием этих объектов и сохранять их для томичей, обеспечивать безопасность. Благодаря перемене погоды, нам удастся открыть и горку, и каток к новогодней ночи», - отметил мэр Иван Кляйн.

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